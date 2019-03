Вечар отримана Месна смотра рецитаторох

РУСКИ КЕРЕСТУР – У младшим возросту Ема Живкович, Яна Варґа и Иван Планчак, а у штреднїм Валентина Новта, Минеа Югас и Анита Чизмар освоєли перши три места на Месней смотри рецитаторох хтора отримана вечар у Доме култури у Руским Керестуре.

У обидвох возростох наступели шицкого 28-еро рецитаторе хтори ше на Месну пласовали зоз Школскей смотри, а того року нє наступели змагателє у старшим возросту рецитаторох. За наступ школярох нїзшого возросту у Школи „Петро Кузмяк” пририхтала Наталия Зазуляк, а Оленка Живкович и Ивана Дудаш старши возрост у Рецитаторскей секциї при Дому култури.

Рецитаторох виберала селекторка за кулску општину Амалия Ковач зоз Кули, а хто ше зоз побиднїкох на вечаршей месней смотри пласовал за општинску, будзе познате концом тижня аж кед ше отримаю ище два месни смотри у местох општини. Општинска смотра рецитаторох будзе 11. марца у Кули.

Звонка конкуренциї на Месней смотри у Керестуре перше наступели наймладши рецитаторе з керестурского оддзелєня „Цицибан” ПУ „Бамби” – Адрияна Штранґар, Теодор Гарвильчак и Ника Дудаш.

Ревиялна часц була пошвецена рецитаторови Мирославови Малацкови хтори влонї посцигнул найвисши успих у рецитованю кед бул перши на републичней смотри. З тей нагоди, вон ше публики представел зоз вибором даскелїх писньох хтори рецитовал у своєй кариєри, а у тей часци з музичнима композициями на клавире наступел маґистер Мирко Преґун.

Госци на смотри у музичней часци були и школяре рускокерестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє з Кули.

Месну смотру рецитаторох и того року вєдно орґанизовали Дом култури Руски Керестур и Културно-просвитна заєднїца (КПЗ) општини Кула, та смотру провадзел и секретар КПЗ Сава Прерадович.

