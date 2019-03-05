Нєшка ше представи дюрдьовске Дружтво

ДЮРДЬОВ – На Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Садзе, котри почина нєшка а будзе тирвац по нєдзелю 11. марец, у рамикох представяня славянскей култури будзе представена робота Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

Члени того Дружтва представя нашу традицию, народне облєчиво, шпиванку и обичаї з вецей виводзенями, а литературну творчосц престави Яким Чапко зоз презентацию своєй найновшей кнїжки „Церень спод нохца”.

Представянє дюрдьовского Дружтва почнє на 18 годзин у гали Сайма.

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