„Искра“ прешвечлїва пред ярню полусезону

КОЦУР – Фодбалски клуб „Искра“ зоз Коцура всоботу одбавела змаганє котре було и ґенерална проба пред початком ярнєй першенственей сезони котра почина шлїдуюцого викенду. „Искра“ у Кулпину бавела процив истоменовей екипи и победзела зоз резултатом 3:0.

Ґоли за „Искру“ дали Зоран Сердар, Марян Малацко и Ненад Шанта.

На нєдзелю на програми перше коло ярнєй часци першенства у Подручней лиґи Суботици, а „Искру“ такой на початку чека дерби змаганє у Бачким Ґрадишту дзе прешопласовану „Искру“ дочека другопласована „Войводина“.

