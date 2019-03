Млади рукометашки Дироню добре стартовали

БАЧКИ БРЕСТОВЕЦ – На своїм першим змагательним турнире млади рукометашки ЖРК „Деронє” до дванац рокох (хтори нєдавно оформени), були максимално успишни на своїм першим турнире прешлей нєдзелї з хторим почали змаганя у Першей рукометней лиґи Войводини за дзивчата у тим возросту.

У обидвох змаганьох рукометашки Дироню посцигли побиди процив екипох Сомборелектро (Зомбор) з резултатом 15:4, и екипу Раднички (Шид) зоз 18:10.

У екипи Дироню, попри дзивчатох з того места, бавя и млади рукометашки з Руского Керестура – Кяра Будински хтора и капитен екипи, Емилия Мудри, Марияна Сивч, Аня Симич, Саня Кандрач, Емина Няради и Хана Будински, хтори участвовали на їх першим турнире, а за клуб пре хороту нє могли бавиц ище и Даница Плавшич и Єлена Фейди. Тренер и тей екипи Керестурец Славко Надь.

