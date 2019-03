Вчера и нєшка Општинска смотра рецитаторох

ШИД – У орґанизациї Културно-образовного центра вчера и нєшка отримує ше Општинска смотра рецитаторох.

Вчера дополадня ше змагали 48-еро рецитаторе у штреднїм возросту (од пиятей по осму класу), а 26-еро пополадню у старшим возросту (штредньошколци).

Нєшка ше буду змагац рецитаторе у младшим возросту (од першей по штварту класу), вкупно 83-йо.

Як вчера за Рутенпрес гварели орґанизаторе, медзи рецитаторами нєт рецитаторох хтори рецитую по руски.

Найуспишнєйши вибрани рецитаторе буду ше змагац на Зонскей смотри у Сримскей Митровици 23. и 24. марца.

