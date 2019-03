Отримане преподаванє Фондациї „Тияни Юрич” у Коцуре

КОЦУР – У сали Дома култури у Коцуре, у орґанизациї Основней школи „Братство єдинство ” пондзелок, 4. марца, отримане преподаванє Фондациї „Тияна Юрич”, за родичох и просвитних роботнїкох.

Снователь тей Фондациї, Иґор Юрич, вельку увагу на тим преподаваню дал праве єдному зоз найопаснєйших злохаснованьох – „онлайн заводзеню” односно педофилиї, замком хтори педофили правя, фалшивим представяньом, злохаснованю особних податкох и фотоґрафийох на дружтвених мрежох.

Юрич представел вецей случаї котри ше случели у нашим околїску, а гуторел и о своєй особней траґедиї у хторей на страшни способ страцел свойо дзецко Тияну. Пробовал шицких присутних едуковац на котри способ можу препознац чкодлїви, нєдопущени змисти, и як можу провадзиц справованє дзецох на интернету. Тиж пробовал шицким приблїжиц поняце тарґовини з людзми, бешедовал о каналох експлоатациї и на яки способ мож помогнуц таким жертвом.

Як гварел снователь Фондациї, мото „Безпечносц дзецох то одвичательносц шицких нас”, на найлєпши способ описує визию тей Фондациї.

– Жадаме же бизме, як одроснути, посцигли високу свидомосц о одвичательносци хтору маме ґу дзецом. Нашо одвичательне справованє може обезпечиц сиґурнєйшу и лєпшу будучносц и безпечносц дзецох у Сербиї – визначел Иґор Юрич.

Сала Дома култури була полна, а шицки присутни на емотивни способ дожили и прешли през кажду етапу того преподаваня.

