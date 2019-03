У Румуниї було зашеданє Шветовей ради РРЛ

РУМУНИЯ – У месце Переґу Маре у Румуниї 2. марца отримане зашеданє Шветовей ради Шветового конґресу Русинох/Руснацох/Лемкох (ШР ШКРРЛ), як и Комисиї за културу тей орґанизациї.

На зашеданю присуствовали и представителє Рускей матки зоз Сербиї – предсидатель РМ и член ШР Дюра Папуґа, предсидателька Комисиї за културу ШР Саня Тиркайло и Славко Пап, член Комисиї за просвиту.

Главна тема на зашеданю Шветовей ради була вязана за пририхтованя наступного 15. Шветового конкреґу РРЛ хтори ма буц отримани од 4. по 7. юлий у Старей Любовнї у Словацкей.

Тиж було бешеди и о проблемох яки тота орґанизация ма зоз орґанизациями українскей ориєнтациї у шицких жемох дзе жию Русини и хтори, по Папуґових словох, Русинох преводза до Українцох, та о тим будзе написани заєднїцки протест и послати до Совиту Европи, до Ради и Парламенту ЕУ.

На схадзки Комисиї за културу главна була порада о розписованю тогорочного Конкурсу за додзельованє награди за досяги у русинскей култури з меном Василь Турок Гетеш. Конкурс тирва до 30. априла.

Тиж порадзене же би того року у истим викенду, односно пияток и соботу першого викенду у октобру, були отримани „Русин Филм-фест” у Шидзе и Културна манифестация „Кед голубица лєцела” у Петровцох у Горватскей.

