„Руске слово” ше на Сайме представи на соботу

НОВИ САД – На Медзинародним сайме кнїжкох, хтори почал вчера, 5. марца, НВУ „Руске слово” ше представи зоз лоньску продукцию, зоз окремним акцентом на двох кнїжкох хтори обявени после беоґрадского сайму кнїжкох, а то кнїжка интервюох Олени Планчак Сакач „Вецей од бешеди”, и кнїжка драмох Звонимира Павловича „Зазбероваче труплох”.

Кнїжкова продукция НВУ „Руске слово” будзе представена на соботу, 9. марца, на 13 годзин, на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заяднцами и Покраїнским секретариятом за образованє, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Окрем спомнутих кнїжкох, на бини на Сайме буду представени кнїжки и Михала Рамача „Дуга над Дунайом, Агнети Бучко Папгаргаї „Там дзе слунко виходзи”, Тамари Хрин Рончевич „Капка на верху нохца”, Якима Чапка „Церень спод нохца”, Антолоґия приповедкох за дзеци Меланиї Римар „Драга до швета” и Руски християнски календар 2019. О кнїжкох буду бешедовац рецензенти и критичаре.

На тогорочним Сайме ше представя и Завод за културу войводянских Руснацох, перше на штварток 7. марца вєдно зоз другима заводами за културу кед будзе представене видавнїцтво на меншинских язикох, як и на пияток, 8. марца кед будзе представене нове виданє з едициї „Владимир Ґарянски” и кнїжка пошвецена 70-рочнїци Рускей редакциї Радия Нови Сад.

Свойо виданя представи и Дружтво за руски язик, литературу и културу тиж на пияток, 8. марца, на 16 годзин, як и Руски редакциї Радио-телевизиї Войводини котра на Сайме ма окремни штанд.

