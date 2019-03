Ґуґлаше зоз Спортского клубу „Вид Марези” перши у Сербиї

ВЕРБАС – У Бачкей Тополї всоботу, 3. марца, отримане державне першенство у ґуґланю на хторим екипа Спортского клубу „Вид Марези” з Вербасу треци рок за шором освоєла златну медалю и погар.

Ґуґлашска екипа з Вербасу, хтора настала зоз Медзиопштинскей орґанизациї цемних и слабовидих Кули, Вербасу и Оджаку, як єдини спортски клуб од инвалидних орґанизацийох на териториї општини Вербас, посцигла значни успих. Члени того клубу Мара Горняк, Миодраґ Вуканович, Влада Милович и Жива Блажич, вєдно зоз помоцним членом хтора их водзи, Лїляну Драшкович, вишли як побиднїки XVIII сезони лиґи ґуґлашох за 2018/2019. рок. На тим змаганю участвовали и екипи зоз Пожаревцу, Беоґраду, Шабцу и Нового Саду.

Под покровительством Националного спортского союзу цемних и слабовидих и орґанизациї Союзу цемних Сербиї, до змаганя на националним и медзинародним уровню уключени дзешец екипи.

Як гварела предсидателька Клубу „Вид Марези” Мара Горняк, барз ше цеша у своїм успиху, алє предлужую зоз пририхтованями за Шветове першенство у ґуґланю котре ше отрима у Заґребу концом мая.

