У Коцуре почали пририхтованя за тогорочни Драмски мемориял

КОЦУР – Вчера вечар, 5. марца, у просторийох Дома култури у Коцуре почали пририхтованя за Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї котри ше отрима у Руским Керестуре од 22. по 31. марец. Школяре висших класох Основней школи мали першу читацку пробу за представу „Васо Пикасо”, по тексту Сави Шкрбича. Адаптацию зробела Аранка Медєши, а преклад Владимир Бодянєц.

Як гварела режисерка тей представи Моника Гарди, тоту представу за дзеци пририхтую спред Дома култури Коцур и Етно клуба „Одняте од забуца”. У представи буду ґлумиц шесцеро дзеци – Михайло Буша, Томислав Бесерминї, Дамян Штефанко, Катарина Ґайдош, Марина Медєши и Сара Гарди.

– Дакус буду нагли пририхтованя, алє верим же ше нашо млади ґлумци пририхтаю на найлєпши можлїви способ – гварела Гардийова.

Коло сценоґрафиї и костимох за тоту представу помогнє Снежана Радошевич, як було и по терашнї роки.

