Општинска смотра рецитаторох отримана у Вербаше

КОЦУР / ВЕРБАС – У Вербаше всоботу, 2. марца, у сали Биоскопу „Югославия” отримана 51. општинска смотра рецитаторох под назву „Поето народу мойого”. Смотру отворела предсидателька Скупштини општини Вербас, Марияна Мараш, а участвовали 32-йо рецитаторе зоз школох зоз цалей општини.

На зонску смотру рецитаторох котра ше отрима у Бачу, зоз Основней школи „Братство єдинство” зоз Коцура пласовали ше два школярки нїзших класох – Теодора Ґайдош и Ясна Перенчевич. Вони вєдно зоз своїма учительками, Славицу Чельовски и Марию Полдруги, посцигли замерковани успих.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)