Дюрдьовске Дружтво ше представело на Новосадским сайме

НОВИ САД – На Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Садзе, а у рамикох представяня славянскей култури („Свесловенски дани културе”) у аули Новосадского сайма, вчера, 5. марца, участвовало Културно-уметнїцке дружтво „Тарас Шевченко” з Дюрдьова.

Члени того Дружтва приказали нашу традицию, народне облєчиво, шпиванку и фолклор, а наступели дзецинска, пририхтуюца и виводзацка фолклорна ґрупа, рецитаторе и шпивацка ґрупа, а о кнїжки „Церень спод нохца” бешедовали Владимир Кочиш и автор Яким Чапко.

Спред орґанизаторох Зоран Чупич привитал членох КУД „Тарас Шевченко” и шицких присутних.

