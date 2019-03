РУСКИ КЕРЕСУР – З нагоди 8. марца, Медзинародного дня женох, школяре рускокерестурского оддзелєня Школи за основне музичне образованє (ШОМО) з Кули, отримаю пригодни Концерт.

Концерт будзе отримани на 19 годзин у Доме култури, у дакедишнїм Клубу 10. Уход безплатни, а за публику є зоз Велького шору на главни уход до Велькей салу.

