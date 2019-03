РУСКИ КЕРЕСТУР – На керестурским теметове 4. марца окончене ярнє пораєнє, а акцию орґанизовал Церковни одбор. Попри членох Одбору и туторох теметова Михайла Раца и Мироня Будинския, участвовали и даєдни парохиянє.

З теметова ше вивезло шмеце, спалєло остатки зоз велькей єшеньскей акциї у старей часци теметова, и вировнало терен за нови гробни места у тей часци. Акцияшом було велька помоц же тутор Будински чежшу часц роботи поробел зоз своїм баґером.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)