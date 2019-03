Представнїки НС Руснацох на схадзки з министром Ружичом

БЕОҐРАД – У Палати правди Сербиї вовторок, 5. марца, отримана перша схадзка представительох 22-ох националних совитох зоз министром державней управи и локалней самоуправи Бранком Ружичом. На схадзки присуствовал и державни секретар ресорного министерства Иван Бошняк, як и други заняти у министерству. Спред Националного совиту Руснацох присутни були предсидатель Борислав Сакач и предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач.

Ружич направел огляднуце на нови законски ришеня дзекуюци котрим би требала буц обезпечена транспарентносц у трошеню средствох з Буджетского фонду и зменшана политизация националних совитох, а потолковал и же Буджетски фонд того року будзе виношиц 30 милиони динари.

Предсидатель Координациї националних совитох, Єне Гайнал, перше винєсол урядово становиска Координациї. Направел огляднуце на зауваги на Нарис медийскей стратеґиї и указал на други проблеми котри заєднїцки шицким националним совитом – нєдостаток учебнїкох, проблем коло хаснованя язика и писма, алє и на факт же велї локални самоуправи чежко сполнюю свойо обовязки ґу националним совитом националних меншинох котри жию у тих штредкох.

Нагоду представиц ше мал кажди предсидатель националного совиту, ту ше чуло и проблеми каждей националней заєднїци у Сербиї. Борислав Сакач вихасновал нагоду же би представел вертикалу шицких руских институцийох котри оформени вельо скорей НС Руснацох, алє указал и на кохерентносц нєшкайшого функционованя.

У закончуюцей часци схадзки слово превжал державни секретар Иван Бошняк, бешедовал о заключеньох и пребераню наступних крочайох. Цо ше дотика билатералних одношеньох зоз матичнима державами националних меншинох, Бошняк наглашел же ше надалєй будзе водзиц рахунка о тим як ше тоти держави справую ґу Сербом як нациналней меншини у їх штредку, и же ше будзе запровадзовац реципрочно исти одношеня. Цо ше одноши лєм на национални совити котри ше вияшнєли же маю матичну державу, а то нє случай з Руснацами.

Дотхнута и проблематика нєдостаточного числа бешеднїкох язика националней меншини медзи занятима у локалних самоуправох, а цо би требало буц реґуловане зоз новима вименками и дополнєнями Закона о урядовим хаснваню язика и писма.

