Осторожно зоз огньом – спозорюю огньогасци

РУСКИ КЕРЕСТУР – Од початку того року, керестурски огньогасци интервеновали уж даскельо раз на терену. Причина каждого огня булa людска нєбриґа, а дзекуюци благочасовей реакциї Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) зопарте ширенє и катастрофални пошлїдки.

Зоз ДОД апелую на гражданох Руского Керестура же би осторожно поступали зоз огньом, понеже два огнї настали як пошлїдок палєня шмеца у блїзкосци хижох, дзе були загрожени аж и обисца. Mали и єдну интервенцию дзе гашели огень котри настал як пошлїдок нєисправней инсталациї у обисцу.

Огньогасци интервеновали и док гашели ярок поза каплїцу, а як дознаваме, тераз части и огнї коло беґелю, яркох и у хотаре, дзе ше барз швидко розбовчи огень на сухей трави.

Най здогаднєме, ДОД у поради зоз Совитом Месней заєднїци Руски Керестур, од 11. марца почина акцию збераня добродзечних прилогох за купованє новшого, и векшого капацитету огньогасного камиону, понеже стари камион капацитету лєм 2 000 литри и вецей го нє мож анї реґистровац.

