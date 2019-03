Концерт школярох Музичней школи

РУСКИ КЕРЕСТУР – У сали дакедишнього Клуба 10 у Доме култури отримани Концерт школярох видвоєного оддзелєня Школи за основне музичне образованє у Кули, з нагоди 8. марца – Медзинародного дня женох.

На початку наступел Хор нїзших класох, а потим ше публики представели школяре векшином нїзших класох од першей по трецу, алє и од штвартей по шесту класу. Школяре у 30 точкох наступели на инструментох хтори виучую – клавир, гармоника, тамбура басприм и тамбира прим.

За наступ их пририхтали їх наставнїки Ладислав Тамаши, Мирон Сивч, Геленка Гарвильчак и Мирко Преґун, а клавирски сотруднїк була Ева Епер.

Концерт у Керестуре бул перши од трох осмомарцовских концертох ШОМО, а други два буду отримани нєшка и на ютре у Концертней сали Школи у Кули.

(Опатрене 1 раз, нєшка 1)