У „Добри вечар, Войводино”

НОВИ САД – У емисиї „Добри вечар, Войводино”, на 20 годзин, будзе емитована репортажa зоз премиєри представи „Потвори” Звонимира Павловича хтора у копродукциї Руского народного театру „Петрo Ризнич Дядя” и Драмского студия Руского културного центру, пияток, 1. марца виведзена у Новим Садзе.

Будзе емитовани и звит зоз Фестивалу новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”, а треца часц будзе пошвецена млєкарству. У вечаршей емисиї будзе и найновше виданє емисиї за младих „Пулс младих”.

По емисиї „Добри вечар, Войводино” на 21,30 г. будзе реприза нєдзельового ТВ Маґазину, док реприза нєшкайшей емисиї такой на ютре (пияток) вноци на 2 и дополадня на 9 годзин.

