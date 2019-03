У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Новини „Руске слово”, у своїм дзешатим тогорочним виданю, на бокох рубрики „Тижньовнїк” пишу о одходу медицинских роботнїкох на роботу до иножемства, док рубрика „Нашо места” дава резултати виберанкох за совити месних заєднїцох у општини Шид, а облапени и информациї з Дюрдьова и Руского Керестура.

„Економия” провадзела жимски школи за польопривреднїкох у Коцуре и Керестуре, а ту и напис о розвою тарґовини у Сербиї.

„Култура и просвита” преноши упечатки зоз Фестивала новей рускей народней шпиванки „Ружова заградка”, як и зоз премиєри представи „Потвори” и промоциї кнїжки „Руски фамелиї у Шидзе”. Ту и наява за тогорочни Драмски мемориял.

„Мозаїк” упознава читачох зоз ґрупу „Ариа”, а у рубрики „Людзе, роки, живот” зоз Оленку Гудакову з Руского Керестура и фодбалером Любомиром Фейсом з Коцура. Ту и друге предлуженє у нашим фельтону о „Ґу сторочнїци снованя РНПД-а”.

„Духовни живот” наявює друкованє Библиї по руски, а пише и о роботох на церкви у Дюрдьове и о пораєню теметова у Руским Керестуре.

„Спорт” пише о пририхтованьох за початок ярнєй часци першенства наших фодбалских клубох у своїх першенствених лиґох.

