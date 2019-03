У Заводзе схадзка Вивершного одбору

НОВИ САД – Перша порядна схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох будзе отримана нєшка на 9 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе.

На дньовим шоре предкладанє точкох дньового шору за наступну схадзку НС, а медзи нїма прилапйованє звитох роботи за прешли и планох роботи за чечуци рок, як и припайованє финансийних звитох и планох установох чий снователь НС – Заводу за културу войводянских Руснацох, НВУ „Руске слово” и Рускому народному театру „Петро Ризнич Дядя”.

