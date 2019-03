Представителє ОЕБС-у нащивели Национални совит Руснацох

РУСКИ КЕРЕСТУР – Стреду 6. марца у просторийох Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре була отримана схадзка представительох ОЕБС-у и НС Руснацох. Спред ОЕБС-у на схадзки присуствовала Милица Родич и Иян Бакрофт, а спред НС предсидатель Борислав Сакач, предсидатель Вивершного одбору Желько Ковач и секретар Таня Арва Планчак.

За схадзку були насампредз предвидзени теми котри ше одноша на плановани приоритетни активносци у 2019. року, плани сотруднїцтва зоз другима националнима совитами, плани за роботу у рамикох Републичного совиту за национални меншини, як и спатранє потреби за змоцнєнє капацитету и квалитету роботи и активносцох Националного совиту Руснацох.

По тих штирох точкох прейдзени шицки актуални проблеми и приклади добрей пракси у рускей заєднїци, од образованя, култури, службеного хаснованя язика и писма, та по информованє.

Як потолковала Родичова, функционованє НС Руснацох наисце приклад добрей пракси спатраюци шицки аспекти, и же як таки буду представени на єдней з будуцих обукох котри буду орґанизовац за други национални совити.

