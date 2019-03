За Дзень женох вельке понуканє квеца

РУСКИ КЕРЕСТУР – За Дзень женох – 8. марец хтори ше нєшка означує у цалим швеце, у центре Керестура вельке понуканє квеца и других прикраскох. Програми з нагоди швета уж даскельо днї тирваю у дзецинскей заградки.

Як то традиция, у центре ище од вчера прави мали вашар виложених дарункох милим особом. Найвецей ше понука квеце, од гвоздзика по 100 динари, ружох та по вельки черепи рижного квеца. Ту и рижни прикраски, а попри вельочислених предавачох свой штанд и того року ма и домашнє Здруженє женох „Байка” хторе за тоту нагоду понука свойо ориґинални ручни виробки.

З нагоди Дня женох и мацерох, у керестурским оддзелєню Дзецинскей заградки уж цали тидзень у рижних воспитних ґрупох отримую ше пригодни програми. У керестурскей Школи школяре нїзших класох правели ориґинални дарунки своїм мацером, а за жени у школским колективу пририхтане почасценє.

