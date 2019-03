И у Дюрдьове єст цо купиц за Осмо марец

ДЮРДЬОВ – За нєшкайше швето, Медзинародни дзень женох, уж даскельо днї ше пририхтую и Дюрдьовчанє, а окреме квецарки, котри понукаю нє лєм квеце, алє и рижни прикраски и виробки ручней роботи.

Квецарка Новка Спасич за тото Швето понука рижни файту квеца у черепчкох, а окреме глєдана орхидея и замия.

– Млади купую углавним резани ружи, и то червени, котри символ любови, а старши углавним квеце у черепчкох. Наймладши купую гвоздзики – гварела Спасичова.

Попри квеца, вона однєдавна у понукнуцу ма и фиґури за обисце и заградку рижних формох и велькосцох, котри медзи другима, буду и нєшка виложени у центру Дюрдьова.

