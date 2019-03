РУСКИ КЕРЕСТУР – Драмски студио „АРТ” Дома култури у Руским Керестуре за соботу, 9. марец, наявел премиєру представи „Гунцут дзивки”.

Театрална представа Наталиї Уваровей, котру режирал Владимир Надь Ачим, почнє на 20 годзин, а уходнїца кошта 200 динари.

