У Школи було стретнуце „Мали писателє”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Основней школи „Петро Кузмяк” вчера отримане уж традицийне литературне стретнуце „Мали писателє” за школярох нїзших класох на хторим участвовали коло 20-еро школяре од першей по штварту класу.

Вони на тим стретнуцу читали свойо литературни роботи на рижни теми, а потим им и школяром у публики свойо писнї за дзеци читала и Мелания Боянович, дакедишня наставнїца у керестурскей Школи.

Понеже у Школи нє роби литературна секция, циль того стретнуца же би ше дзеци хтори маю притоку ґу писаню потримало, же би чули и учели єдни од других, та и од старших. Стретнуце орґанизує Актив учительох Школи.

