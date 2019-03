ЖАБЕЛЬ – У жабельским Дому здравя у рамикох лабораторийней дияґностики, однєдавна мож достац услугу тромбо-тесту. Набавку опреми финансовала Општина Жабель, а окончованє тесту безплатне.

Пред тим особи котри мушели робиц тот тест одходзели до Нового Саду до Клинїчного центру Войводини або до приватней лабораториї у Жаблю, а на доставанє терапиї мушели ознова приходзиц ґу дохторови у Дому здравя у Жаблю.

