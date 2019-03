Нєшка и ютре на Сайме буду представени кнїжки по руски

НОВИ САД – На Медзинародним сайме кнїжкох, хтори тирва од 5. марца, вчера ше представел Завод за културу войводянских Руснацох (ВР) вєдно зоз другима заводами за културу других националних заєднїцох.

Нєшка Завод за културу ВР представи нове виданє з едициї „Владимир Ґарянски” и кнїжку пошвецену 70-рочнїци Рускей редакциї Радио Нового Саду на 13,30 годзин.

У пополадньових годзинох, на 16 годзин, свойо виданя представи и Дружтво за руски язик, литературу и културу.

НВУ „Руске слово” свою лоньску продукцию любительом писаного слова представи на ютре, 9. марца, на 13 годзин. Окрем кнїжки интервюох Олени Планчак Сакач „Вецей од бешеди”, и кнїжки драмох Звонимира Павловича „Зазбероваче труплох”, буду виложени и дзепоєдни други кнїжки. О кнїжкох буду бешедовац рецензенти и критичаре.

Кнїжкова продукция НВУ „Руске слово” будзе представена на соботу, на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнского секретарияту за образованє, управу и национални меншини-национални заєднїци.

(Опатрене 2 раз, нєшка 2)