И того року богата прoграма з нагоди Осмого марца

КОЦУР – Вчера, 7. марца уж традицийно у сали коцурского Дома култури, школяре нїзших класох Основней школи „Братство єдинство“ отримали красну програму з нагоди Осмого марца, Медзинародного дня женох.

Як и каждого, так и того року, сала Дому култури була полна, а богату програму на котрей було вкупно 16 точки пририхтали учительки зоз школярами од першей по штварту класу.

Школяре рецитовали по руски и сербски, одшпивали пейц шпиванки, приказали два ритмични и два сценски точки.

