И у Каритасу означени Дзень женох

КОЦУР – И жени котри поряднє ходза до коцурского Каритасу, вчера означели Медзинародни дзень женох.

Жени после порядней активносци, односно после правеня ґаґоркох, мали орґанизоване друженє на котрим координаторка коцурского парохиялного Каритасу шестра Михаила Воротняк найактивнєйшим у роботи коцурского Каритасу подзелєла пригодни дарунки.

Окрем друженя и дарункох, шестра Михаила присутним отримала кратке преподаванє о приятельству, одношеню медзи людзми и справованю у посце котри пред нами, а визначела и їх важне доприношенє шицким у потреби през волонтерску роботу у Каритасу.

