Златна медаля Штреднєй школи „Петро Кузмяк”

НОВИ САД – На Медзинародним сайме образованя „Драгокази” 7. марца, у катеґориї штреднїх школох, Ґимназия и фахова школа „Петро Кузмяк” з Руского Керестура достала златну медалю за квалитет образовно-воспитней роботи.

Керестурска штредня Школа припознанє достала за приклади добрей пракси з настави, з вонканаставних и звонкашколских активносцох професорох у образовно-воспитним процесу у Ґимназиї зоз руским и сербским наставним язиком, и у напряму Туристични технїчар, а за Школу и єй роботу то значна награда.

Саям „Драгокази” покраїнски проєкт, а циль му промоция образованя шицких возростох, як и афирмовац доживотне образованє. На нїм участвовало вельке число школох дзе представени прейґ 500 образовни профили.

Саям 7. марца вєдно з другима нащивели и школяре закончуюцих класох и основней и штреднєй школи Основней школи „Петро Кузмяк”.

