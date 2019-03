ДЮРДЬОВ – На Медзинародни дзень женох, вчера 8. марца, и у центре Дюрдьова виложене вельке понукнуце квецових аранжманох и квеце у черепчкох, предмети прикрашени з декупаж технїку и фиґури з бетону за заградку и обисце.

Млади найвецей куповали резане квеце, а старши квеце у черепчку, алє заш лєм, найпредаванши були гвоздзики.

Того року у центре Дюрдьова з нагоди Осмого марца, окрем квеце, першираз понукнути креативни роботи женох и дзивкох зоз валалу.

