РУСКИ КЕРЕСТУР – Медзинародни дзень женох – 8. марец у Руским Керестуре найшветочнєйше и того року означени у оддзелєню „Цицибан” ПУ „Бамби” з Кули.

Пригодни програми отримовани у рижних воспитних ґрупох през цали тидзень, а закончени су вчера. Дзеци своїм мамом пририхтали рецитациї, шпиванки танци, а швето им повинчовали зоз ориґиналнима дарунками хтори сами виробели з помоцу своїх вихователькох.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)