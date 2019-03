ДЮРДЬОВ – У просторийох КУД „Тарас Шевченко” у Дюрдьове нєшка будзе отримани традицийни Осмомарцовски концерт з нагоди Дня женох.

На концерту буду участвовац младши члени Дружтва з вецей секцийох, школяре зоз дюрдьовскей Основней школи и Дзецинскей заградки.

Програма почнє на 16 годзин.

(Насловна фотоґрафия зоз єдного з прешлорочних Осмомарцовских концертох).

