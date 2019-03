Представени и виданя Дружтва за руски язик, литературу и културу

НОВИ САД – На Медзинародним сайме кнїжкох у вчера свойо виданя промововало и Дружтво за руски язик, литературу и културу.

Дружтво на тот завод представело Зборнїк роботох „Studia Ruthenica”, число 23, кнїжку Вибрани писнї и проза Владимира Сабо-Дайка, др Михайла Фейси „Бешедуйме по руски/Говоримо русински”, Микола М. Кочиш „Писнї и приповедки за дзеци”, др Мишел Парвенски „Русински древени церкви” и Подобови каталоґ „Стретнуца у Боднарова”, шицки обявени у 2018. року.

Пред представяньом виданьох, на самим початку указана почесц упокоєному Павелови Домонїйови зоз минуту цихосци, хтори бул и перши орґанизатор Салона кнїжкох у Новим Садзе, а источашнє ше зоз своїма виданями представели Бунєвци и Македонци. З тей нагоди представене и друге число мултиязичного часописа „Нови мост”.

