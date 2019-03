Промововани заводова и НАР-ова кнїжка

НОВИ САД – На Медзинародним сайме кнїжкох у Новим Садзе вчера ше представел Завод за културу войводянских Руснацох (ВР) з новим виданьом з едициї „Владимир Ґарянски”. Слово о мастер роботи зоз обласци социолинґвистики Биляни Дражович „Етнолинґвистична виталносц руского язика у Сербиї”, хтору присутним представела єй авторка.

Як гварела Дражовичова, вона пробовала утвердзиц яки ступень етнолинґвистичней виталносци руского язика у Сербиї, провадзаци и випитуюци параметри хтори предклада УНЕСКО. Виведзени поєдинєчни оцени у складзе зоз 9 факторами хтори ше спатрали и заключене же етнолинґвистична виталносц руского язика у Сербиї виноши 3,88 цо ше оценює як добре.

Позитивни факт же ше анї по єдним параметру язик нє ранґує спод оцени 3. Заш лєм, його загроженосц нєпобиваюца, а тенденциї таки же у будучносци язик будзе у ище нєсиґурнєйшим положеню, заключела авторка мастер роботи Биляна Дражович.

Предстаяюци кнїжку „Гласи и часи” групи авторох о 70-рочнїци Рускей редакциї Радия НС, хтору обявела Новинарска асоцияция Руснацох, а проєкт потримали РТВ, Национални совит Руснацох и Завод за културу ВР, Єлена Перкович, рецензентка виданя визначела же обсяжни материял зоз 470 бокох зведзени на 150, же то єдна файта новинарскей хронїки єдного електронского медия хтора облапя здогадованя, записи и документи.

Бешедуюци о тей кнїжки Ирина Гарди Ковачевич, редакторка виданя, визначела же то права новинарска кнїжка о новинарстве, єден коктел документарносци, белетристики, алє и шведоченя о тим прейдзеним чаше.

(Опатрене 3 раз, нєшка 3)