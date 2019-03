Пред публику нєшка виданя НВУ „Руске слово”

НОВИ САД – НВУ „Руске слово” нєшка на Медзинародним сайме кнїжкох представи вецей свойо виданя на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнского секретарияту за образованє, управу и национални меншини-национални заєднїци.

Представянє кнїжкох почнє на 13 годзин, а дзекуюци автором и рецензентом публика годна вецей дознац о кнїжки интервюох Олени Планчак Сакач „Вецей од бешеди”, и кнїжки драмох Звонимира Павловича „Зазбероваче труплох”. На штанду буду виложени и дзепоєдни други кнїжки.

