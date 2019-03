Предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич нащивел Шид

ШИД – У рамикох кампанї „Будучносц Сербиї“, а под час нащиви Сримскому управному округу, предсидатель Републики Сербиї Александар Вучич вчера пополадню нащивел Шид.

Нащиву почал у Основней школи „Сримски фронт“ опрез хторей го дочекали числени гражданє и прихильнїки.

Предсидатель женом винчовал Осми марец, а потим бешедовал о потребох за економски и инфраструктурни розвой Шиду, насампредз о отвераню фабрикох и отвераню нових роботних местох.

Вучич потим вошол до школи и нащивел школярох нїзшей класи на порядней настави, як и школярох на годзини физичного воспитаня у физкултурней сали, а потим ше стретнул и зоз просвитнима роботнїками.

Република Сербия прейґ Канцелариї за явне отримованє и розвой у 2017. року уложела 53 милиони динари до реконструкциї школи, а як ше з тей нагоди чуло, о рок школа достанє и базен.

Предсидателя Вучича и його сотруднїкох у Шидзе дочекал и предсидатель Покраїнскей влади Иґор Мирович и предсидатель Општини Шид Предраґ Вукович.

