Прилапени предложени дньови шор за схадзку НС

НОВИ САД – Пияток, 8. марца, у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту рускей националней меншини.

Члени Одбору на схадзки розправяли о програмних и финансийних документох – планох, програмох и звитох институцийох и установох чий снователь лєбо соснователь НС Руснацох – НВУ „Руске слово”, Завод за културу войводянских Руснацох и РНТ „ Птро Ризнич Дядя”. Звити о прешлорочним дїлованю, як и плани за чечуци рок, поднєсол и национални совит.

Подношителє звитох ше вияшнєли же ше робело у очежаних финансийних условийох, алє и попри тим, виражели наздаванє же обсяг средствох за тот рок останє у прешлорочних рамикох и же ше плановани активносци и дїялносц з достатим пенєжом витвори и у тим року.

Предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач поднєсол звит о резултатох нащиви локалним самоуправом у хторих жию Руснаци.

