Всоботу премиєрно виведзени „Гунцут дзивки”

РУСКИ КЕРЕСТУР – У полней Велькей сали Дому култури всоботу вечар 9. марца премиєрно виведзена представа „Гунцут дзивки” українскей писательки Наталиї Уваровей у режиї Владимира Надя Ачима. Представу виведол ансамбл Драмского студия „Арт”, младежскей ґрупи керестурского Дому култури.

По реакцийох публики тота комедия ситуациї барз успишно виведол ансамбл котри укомпоновани з младих ґлумцох и двох искуснєйших, а улоги бавели Марина Надь, Ивана Планчак, Емилиян Няради, Силвия Малацко, Жарко Остоїч, Оленка Живкович и Ксения Бодянец.

Же би ше вибавели з подполней безпенєжносци до якей упадли, млади дзивки ше нєдзечнє одлучую на интернет спреводзку з хтору компромитую свою полносц, алє ситуация пошла у цалком другим напряме. Правда заш лєм найдзе драгу, та и у тей представи розяшнєла нє лєм тоту спреводзку, алє поскладала и други давно потаргани нїтки медзи актерами, и видзвигла поциснути природни вредносци.

Одличному ґлумецкому ансамблу на помоци були и добра сценография и вибор музики цо подписує Владимир Надь Ачим, и сценски роботнїк Дюра Хома, успишнє вибрани костими Татяни Орос, шветлосни и тонски ефекти Желька Пашу и Владимира Бесерминя, а суфлер була Сара Планчак.

(Опатрене 5 раз, нєшка 5)