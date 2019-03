14. и 15. марца обуки за привреднїкох и польопривредни ґаздовства

РУСКИ КЕРЕСТУР – У Керестуре буду отримани два обуки за привреднїкох и польопривредни ґаздовства, 14. марца будзе обука „Mark the market”, а 15. марца „Brand my Name”. Обидва буду отримани у Майсторским доме од 18 до 20 годзин, а безплатни су за шицких заинтересованих.

Обуки реализуює Реґионална розвойна аґенция Бачка у рамикох проєкту „Аґропотримовка-потримовка унапредзеню руралней економиї у реґиону Бачкей” котри ше реализує прейґ проєкту „Помоц за тарґовину – потримовка моцнєню продуковательних капацитетох аґро-индустрийного сектору у Републики Сербиї”, а котри финансує Влада рускей федерациї.

Першого дня на обуки будзе бешедоване о способох хаснованя маркетинґу и промоциї продуктох на домашнїм и иножемним тарґовищу, як и о пласованю продуктох на спомнути тарґовища. Друга обука обдумана за способ брендованя продуктох, имплементованя релевантних стандардох и препознатлївосц бренду.

На обуки ше потребне приявиц на телфонске число 021/557-781, лєбо по мейлу на marija.prokopic@rda-backa.rs абоatimrk@gmail.com.

