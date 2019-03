Отримана городска смотра рецитаторох

НОВИ САД – На Гoрoдскей смотри рецитаторох „Поето народу мойого” у Новим Садзе, внєдзелю, 10. марца, у Новосадским театре – Újvidéki Színház, Йована Суботича 3-5, змагали ше рецитаторе з Нового Саду (победнїки на школских смотрох и найлєпши рецитаторе уметнїцких здруженьох).

На городскей смотри хтора источашнє и општинска, зоз писнями на руским язику участвовали Кристина Ковач, хторей менторка була Мелания Римар и Теодора Рамач у младшим возросту (од I по IV класу основней школи) и Йован Живкович у старшим возросту (стредньошколци, студенти и старши).

На зонску смотру до Бачу, хтора будзе отримана 16. и 17. марца, пласовали ше Теодора Рамач и Йован Живкович.

Селектор на смотри у Новим Садзе бул Миодраґ Петрович, ґлумец у Сербским народним театре, а орґанизовали ю Союз уметнїцкей творчосци аматерох Войводини и КУБ (Клуб уметнїкох Бина).

