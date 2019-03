На штварток друге виводзенє представи „Потвори”

НОВИ САД – На Камерней сцени Руского културного центру у Новим Садзе на штварток, 14. марца, на 20 годзин будзе виведзена премиєра представи „Потвори”, у режиї Звонимира Павловича, хтори написал и текст представи и обдумал сценоґрафию.

„Потвори” витворени у копродукциї Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” и Драмского студия Руского културного центру, у сезони 2018/2019.

Проєкт финансийно помогли Покраїнски секретарият за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами, Завод за културу войводянских Руснацох и Национални совит рускей националней меншини.

Уходнїци мож резервовац на число телефона 021 529 626.

