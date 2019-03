У Сримскей Митровици отримане веселе друженє

СРИМСКА МИТРОВИЦА – Уж традицийне Пущанє, односно маскенбал за дзеци сримскомитровицкей парохиї, отримане внєдзелю, 10. марца, пред самим Вельким постом.

На стретнуцу були коло 40-еро дзеци зоз Митровици, Латярку и Руми, а програма почала зоз виронаучним квизом у котрим участвовали штири ґрупи и шицки достали награди. Квиз водзел парох Варґа. Потим вибрани и три найкрасши маски, а наградзени и два особи з окремнима потребами. После рижних других дружтвених бавискох, томболи котру достали шицки дзеци дзекуюци численим спонзором, дзецом подзелєни и каритасово шкатулки до котрих дзеци буду през пост уруцовац свой власни динар, а назберане пойдзе на помоц єдней фамелиї котра уж два роки нє ма струю.

И дзеци, а окреме їх родичи, були одушевени зоз таким стретнуцом, наглашуюци же таки друженя барз потребни тей парохиї. Друженє знїмала РТВ Редакция на українским язику, а орґанизовала ю парохия зоз волонтерами.

