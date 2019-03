БИКИЧ – У Доме култури у Бикичу всоботу, 9.марца, у орґанизациї КПД „Иван Котляревски“ отримани традицийни 24, бал по шоре.

На бал пришли коло 80-еро госци зоз Бикичу, околних, алє и оддалєнших городох, а вешелє тирвало до самого рана.

Госцох забавял „Пицикато бенд“ зоз Руского Керестура, а окрем смачней вечери, порихтана и богата томбола.

