Кнїжки „Руского слова” представени на Новосадским сайме

НОВИ САД – Вецей кнїжки з актуалней продукциї Видавательней дїялносци НВУ „Руске слово” представени всоботу, 9. марца, на Медзинародним сайме кнїжкох хтори отримани од 5. по 10. марец на Новосадским сайме.

Промоция отримана на штанду Покраїнского секретарияту за културу, явне информованє и одношеня з вирскима заєднїцами и Покраїнского секретарияту за образованє, управу и национални меншини-национални заєднїци, а найвецей слова було о кнїжкох поезиї „Дуга над Дунайом” Михала Рамача, кнїжки интервюох Олени Планчак-Сакач „Вецей од бешеди”, и кнїжки драмох Звонимира Павловича „Зазбероваче труплох”, чийо авторе и бешедовали на барз добре нащивеней промоциї.

Попри нїх, на промоциї бешедовали и рецензент кнїжки „Зазбероваче труплох” Славко Винаї, и главни одвичательни редактор новинох „Руске слово” Иван Сабадош, а модератор бул редактор Видавательней дїялносци Микола Шанта, хтори у главних рисох тиж представел и други виданя „Руского слова” хтори обявени у периодзе медзи двома Саймами.

Попри Сайма кнїжкох, на Новосадским сайме у истим периодзе отримани и Подобова вистава „АртЕкспо”, и 14. Саям образованя „Драгокази“, як и Саям обезпечованя роботи, а упечаток же спомнути тогорочни манифестациї були добре орґанизовани и обачлїво лєпше нащивени як предходних рокох.

