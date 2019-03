НОВИ САД – Конститутивна схадзка Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох будзе отримана нєшка на 19 годзин у просторийох Заводу за културу войводянских Руснацох.

На дньовим шоре, медзи иншим, нєшкайшей схадзки прилапйованє Дїловнїка о роботи, Правилнїка о членству и Стратеґия розвою роботи того цела.

(Опатрене 4 раз, нєшка 4)