ДЮРДЬОВ – У општинскей Народней библиотеки „Велько Петрович” у Жаблю вчера, 11. марца, отримана Општинска смотра рецитаторох котри ше пласовали зоз школских и месних змаганьох, а рецитовали на сербским и руским язику.

На Зонску смотру ше пласовали штверо школяре котри рецитовали по руски – Иван Молнар, Милица Михальовски и Валентина Салаґ котри наступели спред Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” и Кристина Дюранин спред Основней школи (ОШ) „Йован Йованович Змай”. Рецитаторох и того року оценьовал Миодраґ Петрович, ґлумец Сербского народного театру у Новим Садзе.

Рецитаторох з Дюрдьова котри наступели спред КУД-а пририхтал уметнїцки руководитель Яким Гарди, а спред ОШ наставнїца руского язика Мария Самарджич. Зонска смотра будзе наиходзацого викенду у Бачу.

