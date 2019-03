Богата програма з нагоди Дня женох

ДЮРДЬОВ – Всоботу, 9. марца у полней сали Културно-уметнїцкого дружтва „Тарас Шевченко” у Дюрдьове з нагоди Дня женох отримани традицийни Осмомарцовски концерт.

У богатей програми участвовали младши члени Дружтва зоз шицких секцийох, школяре нїзших класох дюрдьовскей Основней школи „Йован Йованович Змай” и дзеци зоз мишаней ґрупа зоз Предшколскей установи „Дюрдєвак”. Дзеци рецитовали писнї о мацерох, шпивали о нїх и виведли вецей танєчни точки.

По законченю програми домашнї и госци ше остали дружиц, а дзивчата зоз виводзацкей фолклорней ґрупи того Дружтва и того року шицких присутних понукли зоз колачами котри вєдно справели исти дзень у кухнї Дружтва.

