У „Карпатох” отримани концерт з нагоди Осмого марца

ВЕРБАС – У просторийох КПД „Карпати” пияток, 8. марца, у орґанизовани традицийни концерт з нагоди означованя Медзинародного дня женох.

На концерту участвовали дзеци котри пестую руски и українски язик у основних школох у Вербаше, а публики приказали даскельо танци, рецитациї и шпиванки. По законченю концерта за шицки дзеци була орґанизована журка.

Школярох спред „Карпатох” орґанизовала Славка Тамаш, а програму з нїма пририхтали учительки Славица Мали и Оля Станков.

Дзень пред шветом дзеци мали роботню на котрей правели дарунки котри мацером подаровали после концерту.

