Почала акция збераня средствох за огньогасни камион

РУСКИ КЕРЕСТУР – Вчера, 11. марца, почала акция збераня добродзечних прилогох за купованє огньогасного камиона котри будзе у власносци Добродзечного огньогасного дружтва (ДОД) у Руским Керестуре. Акция будзе тирвац по 10. май.

Акцию орґанзує Месна заєднїца у сотруднїцтве зоз ДОД, одвичательна особа предсидатель Совиту Месней заєднїци Владмир Олеяр, а шицки информациї мож достац на його телефонске число 064/333-67-88. Учашнїки акциї нащивя шицки обисца у валалє, висина прилогу треба же би була спрам индивидуалних можлївосцох, а плановане окреме нащивиц и шицких приватних поднїмательох.

Акция збераня добродзечних прилогох по закону приявена у єдинки Полицийней управи у Кули, шицки учашнїки буду ношиц идентификацийни карточки же би нє пришло до можлївого злохаснованя. Попри тим, за кажди дати добродзечни прилог, без огляду на його висину, будзе ше видавац квити од котрих єдна остава донаторови, а друга идзе до Месней заєднїци з чим ше оможлїви цалком транспарентни процес.

У акциї участвую шлїдуюци особи: Славко Бучко, Михайло Фейди, Владимир Олеяр, Илона Зарубица, Мария Шепински, Желько Папуґа, Дюра Сабадош, Михайло Сабадош, Михайло Надь, Славко Гарди, Славко Надь, Борис Штранґар, Владимир Колєсар, Михал Стрибер, Владислав Рац, Тихомир Медич, Єлена Сивч, Иґор Фейди и Михайло Пашо.

Огньогасни камион, котри хасновани потераз, старши од 40 роки, капацитету лєм 2 000 литри, а найвекши проблем же го вецей нє мож анї реґистровац. У плану увесц хасновани камион зоз Горватскей, капацитету 7 до 10 000 литри, а чия цена би була коло 10 000 еври, односно ускладзена зоз висину средствох котри ше назбераю.

